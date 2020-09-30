港股季結，大陸9月製造業PMI好過預期，但美股期貨30日倒跌，令恒指曾飆逾500點後，全日升幅削半，受制10日線（23,696點），收升183點。港股1日起假期休市，5日復市。

9月恒指累計跌1,718點或6.8％；整個第三季則跌968點或4％。

香港信報報導，恒指30日開盤漲273點，美國總統大選首場辯論進行初段，道指期貨一度升187點，刺激港股最多曾飆505點，見23,780全日高，惟稍升穿10日線後即受壓，恒指半日升273點。

午後道指期貨曾跌逾300點，拖累恒指曾僅升92點，見23,368點全日低位。尾盤回穩，恒指收報23,459點，升183點或0.79％。

國企指數收市升115點或1.25％，報9,397點。恒生科指升110點或1.58％，報7,087點。大市全日成交982.99億港元。

個股表現部分，「ATMX」以阿里巴巴表現最好，收升3.8％報275.6港元，成交居首達96.71億港元。

大陸房產股氣氛稍好轉，華潤置地升5.9％，為30日表現最好藍籌。銀娛跌0.7％，為今日表現最差藍籌。

(工商 )