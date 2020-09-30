高雄93期重劃區經過4年多的施工，9月30日完工通車，未來可釋出10.82公頃的建築用地，由於93期位於高雄房地產市場的熱區，未來將成為建商搶進推案的重劃區之一

高雄市政府地政局耗資5.19億元，從2016年7月公告辦理、2020年9月完工的「高雄市第93期市地重劃區工程」，9月30日下午舉行竣工暨通車典禮。

高雄副市長羅達生致詞指出，近年來，高市府地政局配合政策，以市地重劃、區段徵收等整體開發方式，活化軍方閒置土地，30日完工通車的93重劃區，導入永續生態及共同管道等設計手法，持續在兼顧地方發展及生態環境，推動土地開發業務，也獲得2019年度城市工程品質獎金質獎的肯定。

高雄地政局長陳冠福表示，93期重劃區緊鄰「原日本海軍鳳山無線電信所」國定古蹟，按都市計畫規劃，在保存古蹟同時，活化眷村遷移後的土地，重劃整體開發，新闢住宅區、道路、公園，讓該區具有獨特歷史意義，並賦予地區新的生命力。

他說，93期重劃區總面積約15.89公頃，重劃後，提供住宅區可建築用地約10.82公頃，區內土地規劃為大街廓的住宅用地，未來發展指日可待，高市府同時無償取得公共設施用地約5.07公頃，分別是道路用地4.59公頃、公園用地0.44公頃、以及及停車場用地0.038公頃。

陳冠福指出，除了鳳山區之外，高市府地政局近期辦理了包含高雄市多功能經貿園區、前鎮區、小港區、岡山區、仁武區、大寮區等多期重劃區的開發，並藉由重劃工程，闢建基礎公共設施，大幅提升重劃區周圍交通便利及安全性，有效改善都市景觀及開放空間品質，促進產業與經貿活動。

(工商 )