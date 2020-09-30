懷胎10月的夏如芝日前平安卸貨體重3180克的女兒「小芝麻」，她形容女兒是「氣質型女孩」，連哭聲都很女生，聲音好聽也不會大哭，只有餓的時候會撒嬌小哭聲一下，大多時間都乖乖的，或是在睡覺。夏如芝說覺得小芝麻像老公張捷，但有朋友說長得像自己，她笑說「我跟張捷夫妻臉，小芝麻就是我們綜合的樣子」。

擁有172公分高的夏如芝，現已恢復懷孕前體重53公斤，坐月子期間吃豐富月子餐外，不喝冰水、大量喝溫熱水，每天至少2500cc以上，慢慢喝讓身體代謝，水腫很快就消除。回憶產後第一週，連下床都沒辦法，若半夜想上廁所，都是張捷抱著她去，「我只負責躺著休息，他真是神隊友」。

夏如芝也感謝張捷給她很大的安全感，「產後真的會有低潮期，各種情緒，會想很多，特別沒自信，除了身材沒恢復，又不會打扮，加上什麼事都要麻煩別人，總覺得自己是個麻煩。」但張捷不論再累，拍戲忙得再晚，都堅持要陪她跟看女兒。感受到芝芝的不安時，他對她說：「對不起，妳身體不好，前幾天我太忙，沒有好好陪妳，還成為妳的壓力。」

張捷在新戲《競技青春》飾男主角，因角色吃重戲份多，經常清晨5點就要起床趕出門拍戲，直到凌晨1、2點才收工，收工後再趕回月子中心陪老婆，平均每天睡不到4小時，不嫌累也不抱怨。夏如芝生產時，他也全程陪伴，進產房拍攝記錄生產狀況，夏如芝原以為看見BABY會哭，但當下卻覺得很奇妙「我的肚子可以孕育出一個小孩，真的有小孩在我肚子裡」，倒是張捷很激動，誇女兒怎麼那麼可愛。夏如芝進產房生BABY的影片，9月30日中午12:00在YOUTUBE頻道「這個張捷J個芝芝」首播。

夏如芝形容小芝麻是「氣質型女孩」。（伊林娛樂提供）

夏如芝現已恢復懷孕前的體重。（伊林娛樂提供）

(中時 )