桃園農田水利會會長黃金春（右四）30日下午離開水利會，最後與將走入歷史的水利會牌子合影。（賴佑維攝）

桃園農田水利會走入歷史，會長黃金春30日下午在眾人鼓掌下離開，面對媒體鏡頭，他揮揮手，不願多談。桃園農田水利會日全選出代會長狀況，明天將接任副處長的總幹事謝清文坦承，法源依據不高，改制後，將努力保障農民權益。

桃園農田水利會將在10月1日改制為農田水利管理處，反對改制最激烈的反消滅水利會全國自救會總會長黃金春，30日下午3時在大家鼓掌、祝福下搭車離去。雖有媒體守候採訪，他不願多談，只說交由謝清文回答。

媒體詢問，關於桃園農田水利會曾選出代會長的狀況，謝清文坦承，其實沒有法源依據，不過這是會務委員們針對改制認為不合理而反制的行動。對於明天交接，外界擔心會有抗爭的狀況，謝清文說，過程應該會順利。

謝又說，過去政府若要對農民用水打折，需要和農民選出來的水利會長溝通，但是改制後，水利處由官派會長負責，許多農民都擔心權益受到影響，他會努力擔任雙方橋樑，設法維護農民權益。

(中時 )