永豐銀行即日起於全台各分行啟動線上「預填表單」功能，首波開放存、提、匯款與設定約定轉帳帳號，提供客戶「虛實整合」嶄新服務，推動數位無紙化交易體驗再次升級。永豐銀行指出，線上預填表單除上述四大類交易外，近期也將推出外幣匯款及票據存入等預填，合計六大類服務。

永豐銀行表示，分行臨櫃帳務類交易中，以存、提、匯款與設定約定轉帳帳號為主，四大類共占總交易筆數達55％，預填表單功能上線後，客戶擬前往或已進入分行後，經由永豐「i分行」網頁或行動網路銀行APP的「分行預約」介面，預先填寫四大類臨櫃交易所需的表單資訊並傳送至銀行後端系統，可於臨櫃交易時省下填單時間，既減少客戶等待也可降低銀行作業成本，同步提升一線櫃檯服務人員的作業效率及整體營運品質。

永豐銀行近年持續加速與數位金融科技深度融合。永豐銀行指出，線上預填表單可支援分行的四大類核心交易作業，客戶預先填入身分證字號及聯繫電話、選取所需服務並填入存、提、匯款金額或新增約定轉帳帳號等相關資料，只要3步驟、1分鐘即可完成填單作業，並提供預約當日優先線上取號，業務臨櫃辦理速度則可提升20％至25％。

永豐銀行7月率先於全台125家分行全面導入「eNote」電子表單，搭配線上預填表單服務，提供環保節能、數位無紙化的交易體驗。同時亦於全台各分行提供分流服務，配置數位大使，引導客戶使用行動銀行APP或ATM等自動化通路操作小額存、提、匯款等作業以節省時間，協助客戶學習使用創新的金融服務或功能。

(中時 )