台聯黨高雄市議員吳銘賜前年12月遭控用分送現金紅包、生活物資的方式進行賄選，高雄地檢署對他提出當選無效之訴，高雄高分院30日二審判決結果出爐，認為吳銘賜是「幫助弱勢」，並非賄選，維持原審當選有效判決定讞。

檢方指出，吳銘賜在2018年6月至8月間，到洪姓選民住處發放現金、尿布和床墊等物資，還表示多多幫忙，也曾和助理到邱姓選民住處，給予現金、白米及印有競選文宣的藥布；此外，吳銘賜的助理更指示別人，分別給予曾姓選民、郭姓選民1500元、2000元的現金。

一審法院審理時，發現洪姓選民領有中度身心障礙證明，欠缺完整表達能力，說詞反覆不一，不宜作為證詞，而曾姓選民家貧，曾經向吳銘賜請求幫忙申請喪葬補助，但未符資格而無法領取補助，吳銘賜基於選民服務理念，給曾姓選民一筆愛心集資金。而邱姓選民則本來就多次接受吳銘賜提供的便當、藥布等資助，並非因選舉而給予幫助，因此法官認為吳銘賜並無行賄意圖，駁回當選無效之訴。

(中時 )