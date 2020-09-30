世界馬拉松大滿貫賽事之一倫敦馬拉松將在10月4日登場，一位衣索比亞跑者和教練以及另外兩位菁英跑者，因為病毒檢驗呈陽性而退出比賽。

倫敦馬拉松原定今年4月進行，受到新冠肺炎影響延到10月4日，賽事總監布拉謝（Hugh Brasher）今天在賽前記者會透露，2019年阿姆斯特丹馬拉松冠軍的衣索比亞女跑者艾琪米蘿（Degitu Azimeraw），和長跑教練阿迪羅（Haji Adilo）在準備出國參賽前接受新冠肺炎病毒檢驗，結果兩人呈陽性。

布拉謝表示：「因為確診，所以艾琪米蘿和阿迪羅沒有搭上飛機。」阿迪羅是另兩位衣索比雅職業跑者琪塔塔（Shura Kitata）、梅格特（Alemu Megertu）的教練，兩人因為過去兩周沒有和阿迪羅面對面接觸，所以參賽資格仍在。

今年倫敦馬因為新冠疫情做了些賽事調整，例如為選手設置飯店泡泡區，屆時選手跟教練們會被安排住在倫敦市區外的飯店，屆時飯店只招待這次倫敦馬選手、教練，沒有比賽時他們只能待在飯店，正賽也不會開放民眾觀賽，賽道上也會和過去有些不同。

至於當地天氣狀況，布拉謝表示大雨可能不是締造世界紀錄的好狀況，想跑出佳績需要一點點風、以及乾燥的天氣，「不過我們還是相信會出現存在大家心裡很久的經典比賽，或許也會出現很快的紀錄。」

(中時 )