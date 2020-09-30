中國9月製造業數據意外強勁，但美股期貨下跌帶來壓力，周三香港恆生指數收漲0.79%，為23459.05點，盤中一度大漲逾2%。國企股(H股)收漲1.25%，為9397.37點。
恆生指數9月下跌6.8%，第三季收跌4%。
中國國家統計局公布，9月製造業採購經理人指數（PMI）較8月升高0.5個百分點，為51.5，超出市場預期的51.3。
恒生科技股指數上漲1.58%。阿里巴巴收漲3.8%，成交值排名第一。
香港太陽能股大漲，陽光能源收漲13.22%，福萊特玻璃漲10.25%，信義光能漲7.34%。香港汽車股走高，雅迪控股收漲5.37%，長城汽車漲4.24%，華晨中國漲2.83%。
中國恆大與戰略投資人達成協議，其戰略投資人同意繼續持有恒大地產股權，受此激勵，中國恆大飆升19.39%。
香港股市周四（10月1日）起為連續假日，於下周一（5日）恢復交易。
(時報資訊)
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