太景*-KY(4157)今日董事會正式通過抗生素新藥太捷信(奈諾沙星)授權給加拿大藥品公司Luminarie Canada Inc.。太景表示，此項授權合作的指標性意義在於太捷信正式進入北美及紐、澳市場，並開啟美國市場的授權契機。

Luminarie為加拿大深具實力的新創藥品公司，太景授權奈諾沙星於加拿大、澳洲、紐西蘭三個國家的開發及銷售權予Luminarie，並授予其美國市場授權夥伴的獨家開發權，由Luminarie協助尋找美國市場的授權合作對象。在此合約下，太景將依產品上市行政程序取得里程碑款及上市後的藥品供貨收入。Luminarie並將全權負擔加拿大、紐西蘭、澳洲等國的產品開發、藥證申請及商業行銷等費用。

加、紐、澳的(口奎)諾酮抗生素市場規模雖未及亞洲，但角色及重要性卻至為關鍵。黃國龍進一步說明，這項授權代表太景已正式跨入北美市場，並向美國市場前進；尤其，加拿大、澳洲被列為十大藥品先進國，若順利取得藥品上市許可，將能做為進入其他地區藥品市場的參考及依據。

太景董事長暨執行長黃國龍指出，公司正一步步拓展海外授權版圖，將產品推向全球，包括流感新藥TG-1000及幹細胞驅動劑布利沙福都在洽談授權，太捷信也持續商談東南亞、南亞、中東及非洲國家的授權，尤其東南亞一直是國內抗生素藥廠積極經營的重要市場。

(時報資訊)