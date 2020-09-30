桃園市復興區三位地方媽媽王姿怡、丁字俞、袁淑玲，組成「復興食農」團隊，在大溪區百吉國小校長王連進支持下，參與活化廢棄舊校舍，打造成為「新峰陶藝暨生態遊學中心」，藉由一日遊的體驗行程，帶領學童及遊客體驗食農教育。

王姿怡、丁字俞是在地農民，袁淑玲則是餐廳店長，三人因小孩是同班同學而結識，她們說，有感於現代孩子對於大自然、農作物都不太了解，透過自身專長，開始與學校配合食農課程，從2016年指導百吉國小學童種植作物販售籌措畢業旅行經費開始，再擴大和大溪區千心幼兒園、復興區三民國小附設幼兒園合作，指導過的學生超過700人次。

復興食農團隊獲得第一屆桃園時代青年行動家與桃園市社會教育貢獻獎殊榮，青年事務局支持青年行動團隊於不同行政區執行地方創生，輔導復興食農團隊執行空間活化、遊程設計、農事體驗等方案，未來也將持續辦理培力輔導、成果交流等活動，幫助青年「從可能到能」，打造社區共好的地方創生模式。

(中時 )