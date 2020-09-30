今年是「世界地球日」50周年，教育部整合五大科學館所，在10月31日（六）至11月15日（日）舉行第一屆「台灣科學節」，摒棄傳統「科學教科學」的想法，讓學子從歷史、人文、生活及自然現象中學科學。

教育部次長林騰蛟表示，108課綱去年實施，強調科學學習應透過實驗活動或探究與實作來進行，因此趁著「世界地球日」邁入第50年，教育部整合基隆海科館、台北科教館、台中科博館、高雄科工館及屏東海生館，辦理「台灣科學節」，規畫許多走出戶外、探索與實究及數位學習等方面的科學活動。

林騰蛟說，第一屆「台灣科學節」的活動內容豐富，跨域多元，涵蓋影展、論壇、舞台劇、研討會、科學演示、科學競賽、科學市集，以及科普工作坊等多元題型。結合科學與藝術，發展生活中的趣味學習。

第一屆「台灣科學節」另一亮點活動是由國立自然科學博物館籌備的戶外大型科學藝術舞台劇《星空的立法者－克卜勒的一生》。德國科學家克卜勒於17世紀初歸納出「行星三大運動定律」，結合「日心說」，徹底推翻天主教會「地心說」的宇宙觀，是近代歐洲科學革命的重要推手。

國立自然科學博物館館長孫維新說，這齣舞台劇長2小時，劇情跨越古今時空，懸疑精彩，結合戲劇、歌唱、舞蹈及多媒體，邀請國內一線演員、歌手及舞群參與演出。科學節期間將分別於台北市兩廳院藝文廣場、高雄市立文化中心廣場，及台中市圓滿戶外廣場各演出2場，10月1日上午10時起，在「台灣科學節」官方網站（tsf.moe.edu.tw）開放線上免費索票。

(中時 )