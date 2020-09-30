竹南分局中秋連假將對龍鳳漁港等熱門景點進行交通疏導。（謝明俊攝）

中秋連續假期將從10月1日起展開，為維護交通順暢避免塞車之苦，苗栗縣警竹南分局關心用路人，於台61線西部濱海快速公路89公里至92公里交通易壅塞路段，提供民眾以下行駛至國道3號替代路線：

一、 台61線西部濱海快速公路與苗8線周遭行駛北上車流，提前於台61線99.5公里處右轉苗8線行駛至國道3號大山交流道，避免台61線北上路段與龍江街口車潮壅塞。

二、 苗栗縣竹南鎮環市路及永貞路北上用路人，往北行駛至台1線新竹市中華路六段，可銜接國道3號香山交流道，降低台61線與竹南交流道塞車情形。

除此，竹南分局為因應中秋節連續假期高速公路車流量大時，用路人改走平面替代道路及該轄各觀光景點湧現旅遊車潮時，已針對該分局轄內各交流道、火車站及景點周邊道路：如竹南鎮龍鳳宮、龍鳳漁港、崎頂子母隧道、造橋鄉香格里拉樂園、後龍鎮客家圓樓、好望角風景區等，加強規劃交通疏導管制措施，屆時請各位駕駛朋友配合警方交通疏導管制作為。

竹南分局轄內國道3號香山交流道，於中秋節連假10月1日（星期四）6-12時南向入口匝道配合實施「高乘載管制」，提醒駕駛人記得乘坐3人以上再上高速公路並配合警方管制。又於10月3、4日（星期六、日）0時至24時止，國道3號西濱交流道北向入口匝道實施「匝道封閉」。建議駕駛朋友避開車多時段或利用國道暫停收費時段上路，以節省交通通行時間。

另外，竹南鎮竹南運動公園，於10月1日至3日共3天，由苗栗縣政府結合苗栗縣觀光協會舉辦「2020苗栗音樂佳餚節」，活動內容相當豐富，有上百攤的美食饗宴、農特產品展示攤位，而且本次活動也有邀請眾多歌手團體如本土天團陳昇與新寶島康樂隊，以及在地社區、學校團隊共同帶來3天精彩的藝文饗宴，苗栗縣政府特別選定中秋佳節邀約各地好朋友一起到苗栗來參加這場嘉年盛會。

竹南分局分局長楊贊鈞提醒，中秋節返鄉及旅遊民眾：「戴口罩並量體溫，全面防疫最安心。」用路人務必遵守交通安全規則，並請特別注意行車路權與禮讓，希望在大家的配合下，都能快快樂樂出門、平平安安回家，度過一個幸福愉快難忘的中秋佳節。

(中時 )