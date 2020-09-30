台灣蘭花育種者協會副理事長陳淑英表示，台灣蘭花是世界之最，台灣之光，用台灣之光獻給我們最崇敬的神明，來表示我們的最高敬意，我想是再適合不過。(吳建輝攝)

台灣是世界公認第一的蘭花王國，不管是品種的改良、收集，品質，都得到世界認可，彰化是全國蘭花最大產地，今年受疫情影響，蘭花的進出口也受到影響，台灣蘭花育種者協會與北斗奠安宮合作，舉辦「蘭得一見 花獻媽祖」活動，現場展出超過２百種以上蘭花，希望透過蘭花展示療育民眾，一起挺過疫情。

奠安宮「蘭得一見 花獻媽祖」活動，將於中秋連假10月2日至4日，一連展出三天4種主題，超過2百種以上蘭花，3日還有蘭花療育手作課程，要讓民眾體驗蘭花盆栽的製作，而周邊商圈也有限額打卡抽獎活動，讓民眾一次滿足拜拜、賞花，吃美食，還能抽大獎。

奠安宮主委陳在表示，今年受到疫情影響，搞得人心惶惶，許多民眾生計都受到波及，而中秋節剛好是農曆15，許多民眾會到奠安宮參拜，祈求平安，剛好藉著這次機會，拜拜尋求心理的慰藉後，可以到二樓賞花，療育自己。

台灣蘭花育種者協會副理事長陳淑英表示，台灣蘭花是世界之最，台灣之光，用台灣之光獻給我們最崇敬的神明，來表示我們的最高敬意，我想是再適合不過，未來以蘭花作為祭拜的供品，讓媽祖透過信眾敬獻的蘭花，聽到他們心中的祈求，在這月圓人團圓的中秋，讓心中的願望圓滿。

(中時 )