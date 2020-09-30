中秋節連假即將到來，是一年中親朋好友們相聚的重要時刻，不少鄰里也提早慶祝，和里民們分享過節的喜悅。長期耕耘在地區域、身為「厝邊好朋友」的永慶房屋，今年也有許多門市夥伴，積極參與各種中秋活動，出借帳篷、擺設攤位等，搶先和民眾們一起共度佳節。

與永慶房屋長期合作的台北市松山區敦化里里長蘇榮文，今年在9月20日舉辦中秋園遊會，現場總共有20多個攤位，從油飯、雞蛋糕、仙草冰等美食，到彈珠檯、釣玩偶等有趣的活動，蘇榮文還設立了健康檢查服務的攤位，讓里民不只有吃又有玩，還能順便照顧身體健康。

「永慶房屋每年都會協助我們舉辦3～4場活動，真的是幫了里長辦公室很大的忙。」蘇榮文說，一年下來元宵節、端午節、中秋節等重要節日時，都會租借帳篷、出人出力，可說是社區最罩的好助手，更大力感謝永慶伙伴願意一起在佳節時分，替里民送來快樂。

永慶房屋松山區店長尤柏霖表示，這次動員了全店同仁參與園遊會，攤位除了提供水、濕紙巾，還發送可愛的卡通造型氣球，不少家長都帶著小孩來索取，相當受到歡迎。現場也有很多民眾，前來攤位詢問房屋稅務等問題，同仁們都熱情解答，儼然成為里民碰到房屋議題時，尋求幫助的不二人選。

現場許多大小朋友都前來攤位，踴躍索取可愛的卡通造型氣球。（圖／永慶房屋提供）

鵬程里里長許顏健感謝永慶房屋贊助帳篷與協助活動，與里民提前共度佳節。（圖／永慶房屋提供）

同樣位於松山區的鵬程里，則在9月26日攜手永慶房屋，為里民準備了精采的中秋感恩活動，鵬程里里長許顏健提到，今年準備了電視、腳踏車等豐富的摸彩獎品，要讓民眾在中秋節前夕，可以帶回禮物與家人共享。他提到，活動現場總共設立10多個攤位，感謝永慶房屋贊助帳篷，才能讓參加園遊會的近千位民眾，盡情享受美好的夜晚。

永慶房屋松山區店長游政樺也很開心，里長給了我們能更融入當地里民生活的機會，所以不只是租借帳篷，還出動了永慶伙伴幫忙布置晚會現場，攤位更加碼抽獎機會，獎品包括電風扇、電烤箱等家庭必備的電器，現場就吸引了不少人聚集在攤位前，都想試試自己的手氣。

永慶房屋攤位還加碼抽獎活動，不少人都來到攤位想一求好手氣。（圖／永慶房屋提供）

明湖里里長何應賢感謝永慶房屋參與社區大小事，帶給民眾中秋愉快氣氛。（圖／永慶房屋提供）

除了舉辦中秋節感恩園遊會，台北市內湖區明湖里考量防疫需求，選擇在里長辦公室發放禮物。明湖里里長何應賢說，很可惜無法在現場與里民同樂，但9月26日還是準備了900份柚子發送給里民，與民眾分享過節的快樂氣氛。

儘管明湖里今年沒有舉辦中秋節晚會，永慶房屋內湖區店長林政樺仍然熱情響應里長活動，在中秋前夕送給里民們禮物。他與門市同仁在里辦公室前擺設了摸彩攤位，獎品包含吸塵器、電風扇，還有時下最流行的肌肉按摩槍，排隊領取柚子的里民，都踴躍參加抽獎活動。

何應賢最後表示，過去就有和永慶房屋合作的經驗，像是端午節發送粽子時，永慶伙伴同樣在現場擺設摸彩攤位，提供多項獎品與里民同樂，每個月還有同仁會參與環保志工，早晨時間一起維持整個里的整潔，「服務非常周到，也願意與里民分享各種知識，」她說，肯定永慶房屋深耕鄰里的努力，一起陪伴在地居民打造美好生活。

(中時新聞網)