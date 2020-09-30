雙十國慶在下周六登場，前總統馬英九將如往年，參加總統府國慶大會，國民黨主席江啟臣將率黨團幹部以團體方式參加。至於中央軍事院校校友總會於雙十節下午在北市政府前舉辦的「捍衛中華踩街嘉年華」國慶活動，馬英九未受邀，也不會出席，江啟臣將以國民黨主席身分受邀參與。

「松濤社─我愛國旗行動委員會」自2016年起，每年國慶當天下午，都會在國父紀念館舉辦慶祝大會，國民黨居協辦地位，前總統馬英九、國民黨前主席吳敦義、洪秀柱及前副主席郝龍斌、新黨前主席郁慕明等藍營要角均會參加，松濤社今年以防疫為由，改採線上文物展覽，改由中央軍事院校校友總會接手舉辦「璀璨雙十、捍衛中華」踩街嘉年華。

中央軍事院校校友總會已邀國民黨黃復興黨部、八百壯士捍衛中華協會等軍系社團，以及雙北、桃園、基隆等縣市首長與民代，期盼號召上萬人共襄盛舉。

據悉，國民黨主席江啟臣、黃復興黨部主委臧幼俠及書記長張德浩都將參加，江也將循往例，代表國民黨到場致詞。國民黨當天會提供1萬6 千面小國旗。而黃復興黨部也積極號召桃園以北的縣市黨部成員參加，預估當天將有5百人至1千人到場。

(中時 )