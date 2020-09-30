利吉惡地揭牌成為台東首座地質公園。（台東縣政府提供／蔡旻妤傳真）

經多年審議，台東縣通過畫設「利吉惡地地質公園」30日揭牌啟用，是國內第4座也是台東第1座地質公園。

利吉惡地於30日正式成為台東首座地質公園，該惡地特殊地形、地質是由歐亞板塊和菲律賓板塊撞擊隆起所致，不只在台灣、在國際地質界皆享有盛名，經常吸引許多國外知名的地質學者慕名前往調查研究，1997年農委會委託台大地理系進行「地景保育景點評鑑及保育技術研究計畫」，利吉惡地被評鑑為國家第一級保護區。

利吉惡地緊臨著卑南大溪，因地表的泥沙岩容易風化，經過雨水沖刷後，土石流失嚴重，形成了光禿的外表，流蝕出無數小土溝，寸草不生，就如月球表面般的荒涼；這樣的地質現象，由台東利吉直到至花蓮玉里，一共綿延70多公里，寬有1至3公里，位於卑南鄉利吉村及富源村內的惡地地形景觀保存最為完整，號稱「台東地質國寶」。

饒慶鈴縣長表示，繼馬祖、草嶺、草漯沙丘地質公園後，利吉惡地將成為全國第4座地質公園，其進度超越富岡小野柳風景區，成為台東第1座地質公園；也預告第2座的地質公園「東部海岸富岡地質公園」，預計11月21日進行揭牌，即將成為全台第5座地質公園，屆時台東將成為擁有2處地質公園的縣市。

(中時 )