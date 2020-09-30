宏達電日宣布VIVELAND團隊取得美國知名VR遊戲廠商ARVI所開發設計的密室逃脫遊戲《噬魂之夜》（House of Fear VR）及《搶救阿斯加德》（Signal Lost）亞洲獨家代理權。為迎接十月份中秋及國慶連續假期，讓民眾能一次體驗ARVI最新密室逃脫遊戲，10月1日於台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND搶先首發此兩款遊戲，並首次於亞洲市場亮相。

此兩款遊戲由美國知名VR遊戲廠商ARVI設計，位於紐約的ARVI工作室，曾推出數款暢銷密室逃脫遊戲，繼日前HTC與ARVI VR雙方宣布於中國大陸、印度、台灣與阿拉伯海灣國家展開第一波拓展合作計畫，緊接著於今年第四季開始於台灣推出兩款讓密室逃脫玩家可盡情感受身處異地恐懼緊張氛圍的遊戲，為讓自己逃離異地必須絞盡腦汁到最後一刻。

在《噬魂之夜》您掉進一個古老破舊的恐懼之屋，房屋內幾乎沒有光，只能靠微弱的燭光照亮昏暗的房間及依照指示路徑沿線尋找線索，房子裡充滿各種聲響令您毛骨悚然，您發現自己陷入了陷阱，透過搖曳燭光看到人影，您要征服恐懼，才能發掘陰暗房子的秘密。

《搶救阿斯加德》一開始您身處於外太空秘密衛星研究站，它繞地球運行，但在幾個小時前訊號突然間消失， 並已偏離運行軌道，這衛星站即將衝破大氣層，墜落於地球造成人類滅絕的災難，如何能於時間限制內完成任務，重新啟動太空衛星研究站將考驗你的組員反危機的團隊協調能力。

目前在VIVELAND VR虛擬實境樂園中推出的ARVI VR密室逃脫遊戲，已有《拆解核危機》（Mission Sigma）、《消失的聖誕禮物》（Christmas）、《恐懼聖所》（Sanctum）、《賽博叛客》（Cyberpunk）及《越獄逃生》（The Prison）等，在第一波拓展後，將往埃及、香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、南非、新加坡、泰國、土耳其及越南等地推進。

《噬魂之夜》及《搶救阿斯加德》為2到6人的連線遊戲，適合玩家與同伴一起組隊解謎。接下來VIVELAND每兩個月將定期推出新遊戲，讓玩家享受更多選擇。此外，VIVELAND並推出歡慶週年慶促銷活動，10月1日至11月1日民眾至VIVELAND虛擬實境樂園可享滿千送百優惠，把握優惠機會搶先體驗最新遊戲！

(中時 )