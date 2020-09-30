台股續反攻並收復12,500點，外資小幅匯入並買超台股，加上出口商月底加季底拋匯出籠，激勵新台幣開盤後即升破29元大關，上演股匯雙漲，尾盤央行調節後升幅收斂，終場收在29.126元兌1美元的逾二年半新高，升值2.5分，台北外匯經紀公司成交量8.3億美元。

中秋節假期前夕，新台幣同時收周線及月線，累計本周升值1.5角或0.52％，9月累計升值4角或1.37％。外匯交易員指出，美股回檔整理，主要亞股各自表述，台股延續本周反攻趨勢，但連假前態度轉保守，大盤僅小漲47點，外資小幅匯入並略買超台股49億元，加上出口商拋匯，激勵新台幣升勢強，盤中來到28.938元。

外匯交易員認為，近一周來匯市量能縮小，應該是出口商這波拋匯需求，已經消化得差不多，老大（央行）在月底最後一個交易日，也沒有出手加大作價阻升力道，新台幣終場意外收高，後勢關注連假期間國際市場變動，及外資收假後動向，決定新台幣中秋節過後，升勢是否延續。

(工商 )