中國外交部發言人汪文斌30日證實，中印兩國目前正舉行邊境事務磋商和協調工作機制的第19次會議，重點討論落實兩國外長莫斯科會晤達成的5點共識，研究解決邊境地區剩餘問題，推動中印邊界局勢緩和降溫。

中印兩國防部隊近月在加勒萬河谷及班公湖爆發衝突，局勢至今仍未緩和。另一方面，印度正加緊在中印邊境建設路橋等基礎設施。印度防長辛格本月曾透露，印度政府已將中印邊境的基建預算增加了一倍。

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