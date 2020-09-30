中印召開邊境協調會議 落實5共識促局勢降溫 17:012020/09/30 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部發言人汪文斌30日證實，中印兩國目前正舉行邊境事務磋商和協調工作機制的第19次會議，重點討論落實兩國外長莫斯科會晤達成的5點共識，研究解決邊境地區剩餘問題，推動中印邊界局勢緩和降溫。 中印兩國防部隊近月在加勒萬河谷及班公湖爆發衝突，局勢至今仍未緩和。另一方面，印度正加緊在中印邊境建設路橋等基礎設施。印度防長辛格本月曾透露，印度政府已將中印邊境的基建預算增加了一倍。 (工商 ) #汪文斌 #印度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正國會促改國土範圍 綠尚無共識 04:102020/09/28 政治要聞 促參界奧斯卡 宜蘭縣榮獲金擘獎 14:162020/09/30 寶島 紐時廣場台灣向聯合國推案廣告 蔡英文總統：台灣幫得上忙 19:052020/09/29 政治 遠傳拚5G自駕車 企業用戶營收3年內拚占總營收超越3成 09:002020/09/29 財經 印度邊境首度部署無畏巡航導彈 目標轟炸西藏機場導彈基地 19:452020/09/29 兩岸 日印聯合軍演 印海軍備戰狀態 04:102020/09/29 焦點新聞 遠傳深耕車聯網 拚5G自駕車 04:102020/09/29 產業．科技 陸國企改革3年行動推5要求 兼併重組民企成戰略性組合 15:552020/09/28 兩岸 第5度！中市政風處長終於順利出席市政會議 11:062020/09/29 政治 落實捷克訪團成果 7大學提供50名華語文獎學金 17:182020/09/29 生活 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 川普表現爛透 美期指開殺！專家洩台股節後驚人密碼 - 要聞 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 美大選辯論首戰 分析師神回：川普、拜登像KTV搶麥 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。