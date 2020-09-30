中國人民銀行數位人民幣目前在國有大行及小部分地區內測推進如火如荼，相關政策及技術平台搭建正在加速，中小銀行也即將加入數位人民幣運行平台。

21世紀經濟報導，人行數字貨幣研究所（數研所）與城銀清算服務有限責任公司（城銀清算）舉行了戰略合作協議簽署儀式，雙方將在數位人民幣應用項目方面開展戰略合作，為城市商業銀行、民營銀行等中小銀行業金融機構提供數位人民幣互聯互通平台的一點接入服務。

報導指出，城銀清算在數位人民幣方面的探索方向，有別於日前宣布參與數位人民幣相關研究的京東數科有所不同。京東數科當時表示，雙方以數位人民幣項目為基礎，共同推動移動基礎技術平台、區塊鏈技術平台等研發建設；並結合京東集團現有場景，共同促進數位人民幣的移動應用功能創新及線上、線下場景的落地應用，推進數位人民幣錢包生態建設。

由此來看，京東數科主要集中在技術平台建設、場景落地應用方面，而城銀清算則是為中小銀行提供數位人民幣互聯互通平台接入服務。

資料顯示，城銀清算是經人行批准設立的特許清算機構之一，主要是為城商行等中小金融機構提供清算服務、託管服務、一點接入服務、訊息服務、訊息技術服務，以及經人行批准的其他業務。2019年末，城銀清算服務的機構數量共433家，其中城商行128家，民營銀行12家、村鎮銀行286家、其他銀行7家。

根據人行關於數位人民幣的設計理念和技術架構，數字人民幣將採取雙層運營體系，充分複用現有的支付清算系統。

中小銀行業金融機構作為大陸普惠金融體系的有機組成部分，在當前人行穩步推進數位人民幣研發及試點的背景下，迫切希望參與數位人民幣相關業務。

城銀清算表示，將在人行領導下、在數研所支持下，有效貫徹落實數位人民幣工作的決策部署，更好發揮自身特色優勢，為城市商業銀行、民營銀行等中小銀行業金融機構提供數位人民幣互聯互通平台的一點接入服務。下一步，雙方將聚集優勢，加快推進合作項目落地，為維護數位人民幣生態體系、提高金融服務實體經濟質效、助推數位經濟與實體經濟融合發展貢獻力量。

(工商 )