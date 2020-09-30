總統蔡英文和台北市長柯文哲難得同台，沒想到柯文哲主動想握手卻被蔡英文「冷回應」！

世界台灣商會聯合總會29日舉辦年會，政壇大咖齊聚，蔡總統當天在大合照結束後向來賓一一致意，引起外界關注的是，當與會的柯文哲向蔡英文伸出右手，但蔡英文可能因為防疫因素僅拱手回禮，現場陷入一陣尷尬。對此，根據《三立新聞網》的報導，柯文哲30日結束民眾黨黨務會報後被媒體問到「是不是當下忘記防疫規定」？柯文哲則是「哈哈哈」尷尬的笑。

柯文哲伸手想握手，蔡英文「拱手」讓他慘撲空。（圖／報系資料照）

柯文哲伸手想握手，蔡英文「拱手」讓他慘撲空。（圖／報系資料照）

柯文哲、蔡英文、鄭文燦和美國在台協會（AIT）處長酈英傑等人29日應邀出席世界台灣商會聯合總會第26屆年會，會中，在台上與會者合影結束後，蔡英文準備離去，她同時向眾人拱手致意，而柯文哲原先要與蔡英文握手也已經伸出右手，不過，蔡英文不知道是不是因為防疫關係，向台上與會者皆行拱手行禮，而柯文哲當亞的這個動作就顯得有點尷尬。

柯文哲39日開完民眾黨黨務會議後被媒體詢問到與蔡英文同台想握手，是否忘記不能握手的防疫規定？柯文哲尷尬回應「哈哈哈」，就沒在多多做提問，快步走上車。

柯文哲昨同台蔡英文想握手忘記防疫規定？尷尬回應：哈哈。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)