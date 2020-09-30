台東大目釋迦深受港客喜愛，空運熱銷破千箱，縣府舉行成果記者會。（蔡旻妤攝）

台東大目釋迦受限於快速軟熟，外銷管道有限，今年7月首度嘗試由青農和電商合作銷售至港澳地區，意外受到香港顧客青睞，目前銷售業績已突破千箱，縣府也特別邀請香港第1000箱的消費者與台東大目釋迦青農視訊相見歡。

有「台東綠寶」之稱大目釋迦，果肉新鮮甜美，但由於不耐低溫、不可久放，外銷難度高，7月下旬才嘗試「周周鮮採、從台東飛出去」，接單後由產地立即出貨，空運至香港高端市場，沒想到業績亮眼，至今已破千。

縣政府30日特別邀請香港第1000箱的顧客Stacy與台東大目釋迦青農李俊儀，透過遠端視訊分享購買經驗與回饋品嘗的美味，期盼外銷業績再創新高，饒慶鈴縣長也歡迎港澳及國外在疫情解除後，再到台東品嚐。

青農李俊儀說，透過電商通路網購，能直接將新鮮現採的大目釋迦送到海外消費者手上，也讓一起投入的產銷班班員感到相當自豪，持續看好未來大目釋迦的海外市場。

饒慶鈴指出，因為產期調節有成，直到明年3、4月都還能吃到大目釋迦，是國外觀光客只要到台東吃過就愛上的滋味，現在透過電商平台網購大目釋迦，不僅產品品質優良，而且具有產銷履歷及有機驗證，鮮採直送吃得到新鮮也吃得到安心跟美味，跟在地現吃口感一樣。

(中時 )