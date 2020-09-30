吳姓男子近日因事業順利，疑遭同室3名室友計畫仙人跳，30日凌晨4時許遭質問勾搭朋友的女友，在家中遭蘇姓男子等3名嫌犯押往安平區慶平路茶行痛毆，取走他身上金飾與1萬多元，吳男承諾以25萬元換取脫身，吳男女友交付贖款過程機警報案，警方逮獲陳嫌，正依強盜、妨害自由罪嫌追緝其他兩名嫌犯中。

44歲吳男從事業務工作，最近事業順利，卻引來蘇姓室友等3人眼紅，串通1名酒店小姐與他發生關係，再以他「勾引大嫂」為由，30日凌晨4時許，將他帶往安平區慶平路一家茶行痛毆拷打。

吳男遭拳打腳踢滿臉瘀青，身上的金戒指、金項鍊、手環與1萬多元現金都被取走，3名嫌犯還不願罷休，開價500萬，要他找女友來交款才放人，一路殺價到25萬。

吳男打電話給女友，要女友凌晨5時許拿錢到中西區康樂街，因為這筆款項不小，女友起疑報警，押著吳男前來取款的37歲陳姓嫌犯，立刻遭埋伏的警方現身逮捕。

陳嫌落網後坦承押人取款，警方懷疑整起案件不似表面上的「勾引大嫂」如此單純，依照強盜與妨害自由等罪嫌偵辦，循線追緝蘇姓主嫌、潘姓嫌犯中。

(中時 )