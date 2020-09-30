不僅公立動物之家違建問題難解，新北市三芝區金汪汪流浪動物家園收容400隻犬隻，卻因異味、噪音、違建等問題屢遭緊鄰住戶檢舉，新北市拆除大隊今一早派大型機具進場拆除，但大批網友湧入市長侯友宜臉書「為狗請命」，動保處上午緊急暫緩拆除，要求園方補齊合法化文件；但園方坦言，「光是變更地目至少4年，經費高達百萬，合法化路迢迢！」

據了解，三芝金汪汪流浪動物家園興建於2016年12月，由負責人黃美雪購地自建，為2層樓的鐵皮違建，面積約60.5坪，4年來陸續收容各地動物之家、民眾救援的流浪犬隻，鄰近山區地理位置偏僻，唯獨緊鄰1戶獨居阿嬤住戶，阿嬤不堪其惹，多年來以汙水、噪音、異味、虐狗等原因頻繁檢舉。

「動保處也無力協助，浪犬何辜？」園長黃美雪指出，9月中旬突接獲市府通知，將於9月底進場拆除違建，但園內尚有400多隻犬隻無處去，曾與動保處求助仍無濟於事，28日再次接獲拆遷通知，緊急在臉書發起聲援，獲得數百位網友連署為狗請命，盼為犬隻保留最後一席生存空間。

新北市拆除大隊昨一早派遣大型機具，進場拆除2層樓的違建，動保處長楊淑芳到場溝通，不少網友得知訊息後，也冒雨趕來聲援，幾經協調下，決定展緩拆遷，並要求園方補齊合法化文件。

「新北8處公立動物之家全是違建，為何拿我們開刀？」黃美雪無奈嘆，零安樂死上路後，各地動物收容所都爆滿，新北市8處公立動物之家全是違建，金汪汪曾協助安置公立動物之家的流浪犬，如今卻面臨強拆危機，儼然兩套標準，且光是變更地目就要4年以上，變更程序至少耗費百萬經費，合法之路迢迢。

(中時 )