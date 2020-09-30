宏達電(2498)今(30)日宣布，VIVELAND團隊取得美國知名VR遊戲廠商ARVI所開發設計的密室逃脫遊戲《噬魂之夜》(House of Fear VR)及《搶救阿斯加德》(Signal Lost)亞洲獨家代理權，將於明(1)日於台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND搶先首發此兩款遊戲，這也是在亞洲市場的首度亮相。

宏達電表示，此兩款遊戲由美國知名VR遊戲廠商ARVI設計，位於紐約的ARVI工作室，曾推出數款暢銷密室逃脫遊戲，繼日前HTC與ARVI雙方宣布於大陸、印度、台灣與阿拉伯海灣國家展開第一波拓展合作計畫，緊接著於今年第四季開始於台灣推出兩款讓密室逃脫玩家可盡情感受身處異地恐懼緊張氛圍的遊戲。

目前在VIVELAND VR虛擬實境樂園中推出的ARVI VR密室逃脫遊戲，已有《拆解核危機》(Mission Sigma)、《消失的聖誕禮物》(Christmas)、《恐懼聖所》(Sanctum)、《賽博叛客》(Cyberpunk)及《黑獄逃生》(The Prison)等，在第一波拓展後，將往埃及、香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、南非、新加坡、泰國、土耳其及越南等地推進。

(時報資訊)