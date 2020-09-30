上曜(1316)今(30)日下午舉行法說會，上半年受惠建案「帝凡內」第2季開始交屋，營收表現成長，下半「帝凡內」將持續交屋提高本業獲利，外加公司處分子公司成功投資(含越南上曜)股權掖注業外收益，法人樂觀期待今年度營運轉虧為盈。

上曜集團土地庫存約8,700坪，可興建坪數約115,000坪。上曜「湖美帝璟」樓高29層，目前進度25樓；第五期19樓建案「梅菲爾」目前已達17樓；九份子北基地預計明年第一季開始預售，南基地尚在設計規劃中。

上曜子公司永捷創新科技(4714)合成樹脂事業除維持原有高分子材料開發生產外，將擴增產品線，朝電子、建材、油墨、布料及環保無毒水性PU等領域開發，目前正積極開發聚酯多元醇POLYOL新產品，爭取國內某樹脂大廠訂單，預估可帶來穩定的營收；建設事業擴大住宅及大樓之興建與銷售業務，增加營收及獲利，目前主要已推之建案，為「長榮泰山」及「荷久暻」二案，預售狀況幾近完銷。

受惠於發酵中的南科台積電與各大科技廠建廠連鎖效應，帶動台南市房市巨大商機，加上台商資金回流及低利率市場環境等利多因素，上曜說，公司餘屋去化無虞，在未來會逐漸反映在公司獲利上；再者，興建中的建案及未來要推出的九份子南北基地建案，本公司由109年起至116年逐年都有穩定營收、獲利及現金流來源。

(時報資訊)