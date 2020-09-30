為了分享傳遞正統的義大利美食文化，並從歷史、人文與藝術等多元面向結合餐飲美食演繹歐洲生活況味，在義大利已有有多家飯店的雲朗觀光集團請到知名設計師陳瑞憲操刀，在防疫期間低調將旗下台北君品酒店6樓原茶苑空間改裝為與有文藝復興風格的義大利料理餐廳，並與自1997年起即在《義大利米其林指南》中得到一星並蟬至今的〈CaVittoria〉行政主廚馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）家族合作開設〈雅意Artbrosia by Massimiliano Musso CaVittoria 〉義式料理餐，新餐廳並將在中秋連假過後、10月5日正式開幕，為台北最新的高檔義大利美饌餐廳。
〈雅意Artbrosia〉義式餐廳32個客席座位，但內外場服務團隊成員來自義大利、捷克、波蘭、比利時、美國、祕魯、大陸與台灣等8個國家，星廚主導設計的菜餚則是以當代精緻廚藝詮釋演繹的當代皮埃蒙特理（Contemporary Piemonte Cuisine），君品酒店低調表示，10月5日後歡迎訂位，但從餐廳軟硬體展現的「規格」與一道道形色味皆流洩非凡氣韻的Fine Food可以推測，繼館內〈頤宮〉中餐廳在《台北米其林指南》中成為全台唯一3星餐廳之後，君品酒店已作足功課、作好準備「劍指米其林」，希望館內中西餐廳皆能閃耀星光。
「Artbrosia」其實是個複合字，字源來自希臘文「ambrosia」，君品酒店母公司雲品國際 總經理丁原偉說，ambrosia在古希臘神話中指的是「眾神的仙饈美饌」，君品酒店決定結合Art延伸出「Artbrosia」這個字，象徵藝術與仙饈美饌的結合，也是精神與物質享受的連結，期能以正統義式料理為核心，能帶給每一位客人，歷史、人文、美饌、超凡脫俗的體驗。這聽起來或許有點抽象，但穿越玻璃門走進〈Artbrosia雅意〉餐廳，即不難察覺到這餐廳內蘊的歐洲精緻文化深度。
馬西米利亞諾·穆索去年曾受君品酒店邀請來台客座，他在義大利皮埃蒙特主持的〈CaVittoria〉餐廳位在北義阿斯蒂省的蒂廖萊小鎮，是一家傳 承四代，擁有90年歷史的餐廳，1929年第一代的女主人Centina創立時，它還僅是一個小酒吧，爾後經過不斷的裝修，在第二代傳人Gem ma的經營下，成為一間擁有10間客房的莊園酒店，並於1997年拿下第一顆米其林一星殊榮，從祖母Gemma到母親Alessandra再到如今的馬 西米利亞諾，餐廳已連續23年蟬聯米其林一星。
馬西米利亞諾大學主修經濟，祖母雖是他廚藝啟萌，但在接掌家族餐飲事業前，他曾花了10年時間遊歷世國各國到名店「吃學」見習， 這歷遊歷過程開啟了他更廣闊的視野，也對「當代料理」有了更深的體悟。2010年他回到北義正接掌家族餐廳的工作。
馬西米利亞諾·穆索在義大利主持的〈CaVittoria〉餐廳平時備有2套菜單，一套非常傳統，另一套則屬當代創意料理。如今他與君品酒店合作開設〈雅意Artbrosia〉義式餐廳，從義大利派其廚藝團隊中捷克籍主廚約瑟夫·平杜爾(Josef Pindur)來台駐店擔任〈雅意Artbrosia〉 餐廳行政主廚，並以自己的家鄉義大利西北部皮埃蒙特地區風味菜餚為市場區隔，他並告訴我，第一波推出的菜式都是「阿嬤的味道」。
「皮埃蒙特的阿嬤味？」，是！境內有多元地形地貌的皮埃蒙特（Piemonte）是義大利西北的一個大區，當地農畜產品豐富，除牛肉質量在歐洲有名，當地亦盛產栗子、榛果、巧克力和上等松露。馬西米利亞諾·穆索與君品酒店決定以祖母食譜為經、當代精緻廚藝為緯舖陳菜單，可讓食家饕客透過甜尖味蕾細嚼慢嚥，領略皮埃蒙特美食的「前世今生」。以如是軟硬體「規格」與廚功廚藝呈現義大利美饌的餐廳，應是第一次。
將於10月5日開幕的君品酒店〈雅意Artbrosia〉義式餐廳，午間套餐有2套，1680元＋10％的連開胃小點加茶或咖啡共7道，2080元＋10％的則為8道。晚餐2580元＋10％的有9道，3080元的為10道。
(工商 )
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