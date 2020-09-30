疫情之後，整體購屋市場受惠「利率低、資金多、股市旺」，中央大學台經中心發布9月消費者信心指數(CCI)「購買耐久性財貨時機」指標創歷史新高！台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代購屋族觀念新，買賣交易較無忌諱，只要避開民俗月入厝，看屋、簽約都不受影響，因此九月份交易仍持續熱絡。「不過價格還是成交關鍵！」今年房市雖不乏高總產品交易，但整體還是首購換屋等剛性需求撐起市場，自用族群追價能力有限，價格漲幅趨緩，中低價位兩房和小三房產品還是市場主流，價格親民的重劃區，或是精華區的低總產品，市場接受度高、去化快。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧指出，2020年桃園房價回溫有感。桃園市9月交易量月增17.5%、年增37.6% ；平均房屋單價部份月增0.2%，年增12.3%，走「量增價穩」格局，在購屋平均總價表現來看明顯增加，由去年同期1,200萬元來到今年的1,400萬元。江怡慧說，今年非豪宅價格表現很明顯回溫，如核心地段的藝文特區或是火車站前商圈、多元議題的青埔特區以及中路特區、小檜溪重劃區等區域，近年因有軌道交通與多項建設議題，加上人口移入與就業機會等因素，讓桃園成為脫北者最大矚目重點城市 。

高雄在本月也交出亮眼成績，台灣房屋高雄7+1工商加盟店店長郭錫斌表示，高雄第三季整體市況，民眾帶看賞屋、成交量等交易表現都比往年同期熱絡，年輕購屋族群與年長者不同，多數沒有民俗鬼月的忌諱，近幾年來更為明顯，不像以往只要碰到農曆七月就冷冷清清，接續第四季到農曆年前，整體價量應都有不錯的表現。

(時報資訊)