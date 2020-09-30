永崴投控(3712)下午舉訊重訊記者會，擴大再生能源布局，宣布攜手全球人壽、新光人壽和台灣人壽共同參與投資「麗崴風光能源股份有限公司」，麗崴風光將收購森崴能源股份有限公司之孫公司「彰苑風力發電股份有限公司」、「北苑風力發電股份有限公司」全數股權作為長期穩定獲利投資標的之優質綠能產品；而森崴能源則藉由出售綠能電廠提前收回資金並實現獲利，同時該電廠長達20年期維運合約，將由森崴能源負責承攬，達到綠能投資共創共榮的營運模式。

森崴能源為了擴大綠能佈局與規模，透過資金循環再投入擴大綠能佈局之商業模式，建立森崴能源以輕資產化且快速成長的營運策略。另外，彰苑風力、北苑風力之八座風機，每年可產出約6,835 萬度的綠電，將在本月底完成與台電電網的併聯作業，最快可於今年年底由森崴能源旗下的再生能源售電業富威電力股份有限公司，提供能源整合與銷售的服務，除可增加麗崴風光的獲利外，更可挹注綠電買賣市場的熱度。

在永崴投控攜手壽險公司投入綠能資本市場後，森崴能源將能更靈活的在再生能源產業上大展身手。森崴能源於今日正式公開發行(股票代號：6806)，最快今年年底興櫃，預估將於明年第三季上市，透過壽險公司的加入，不論是對於綠能市場或是森崴能源而言，勢必更加穩固各界對於再生能源投入開發的信心與決心。

(時報資訊)