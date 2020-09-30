權威媒體《SportsPro》評選了今年度全球最具市場價值性的前50位運動員，足球員多達13人入選，NBA球員則有7人入選，其他入選的還有網球、美式足球、田徑、體操、滑板、衝浪、拳擊等運動領運選手，當中高居榜首的就是足球巨星梅西，緊追在後的是C羅，至於NBA當家球星詹姆斯則排名第三。

現年33歲的梅西，6次獲得金球獎、6次世界足球先生，職業生涯總計踢進603球，231次助攻，在各項綜合指標性的分數上遙遙領先其他運動員，最終以115分成為全球最具市場價值的運動員。

緊追在梅西之後的是35歲C羅納度(C羅)，他是第三位賺進超過10億美元的運動員，獲得5次金球獎與5次世界足球先生，綜合評分為113分。

與C羅同齡的詹姆斯，10度率領球隊闖進NBA總決賽，全球知名度和影響力不輸梅西與C羅，綜合評分110分。

這次評選前10位運動員當中有5位是足球員，內馬排名第6，綜合評分107分，風靡於印度的板球項目有兩位選手入選，而且還分居第四(柯利)和第八(沙瑪)。

NBA球星除了詹姆斯外，勇士史提芬柯瑞排名13(96分)、獨行俠東契奇排名36、湖人安東尼戴維斯排名42、鵜鶘錫安威廉森排名43、公鹿阿提托康波排名44、火箭韋斯布魯克排名50。

(中時 )