中秋連假加上接著國慶連假，報復性國旅消費持續延燒，各飯店住房及餐飲為了搶攻這塊市場大餅，紛紛推出優惠專案及活動，高雄就有五星飯店業者推出集章送餐飲抵用券及抽獎活動，祭出將近萬元住宿券大獎，吸引消費者參加。

高雄福華大飯店即日起至10月25日推出「中秋集圓人團圓」活動，活動期間內只要在高雄福華住宿或各餐廳消費滿1,000元（含）即可累計可愛兔子章一點，只要集滿三 點就可直接兌換餐飲抵用券NT$100元（下次消費NT$500元），除此之外還可以參加加抽獎，10月26日將抽出中獎者並於飯店粉絲團公告，有機會可抽中價值近萬元全新改裝的尊爵主管房住宿券。

高雄福華大飯店尊爵主管房以自由變換的盥洗空間呈現出具穿透性的空間感，以黑灰沉穩色系為主軸，結合石紋檯面，妥善運用的空間設計，讓起居動線更流暢，加大加厚的床墊更讓人洗去旅途中的疲憊，閱讀燈及貼心的插座設計，皆是該房型設計的亮點之處。除此之外，此次抽獎活動也有機會抽中江南春餐廳一個月可賣上將近600隻的招牌明爐烤鴨，或是高雄最高的精緻涮涮鍋Smile One海陸套餐，還有七月甫改裝完工新登場的麗香苑自助餐券、獲得號稱設計界奧斯卡-義大利A’Design Award銅獎時尚港飲餐廳「珍珠坊」的招牌潮滷香酥鴨..等豐富抽獎贈品，千萬不要錯過。詳情請洽:07-2362323

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