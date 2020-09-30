在中秋連假有超多精彩賽事，包含美國職籃本季總冠軍爭霸、法國網球公開賽、電競英雄聯盟世界大賽、美國職棒季後賽、各國職棒大賽、歐洲五大足球聯賽以及陸續開打的各國冰球賽事。台灣運彩表示，近周提供超過百場的單場或場中投注，創10月份單周紀錄，有機會拉高投注業績。

台灣運彩表示，美國職籃總冠軍賽在10月1日開打，該公司全面提供單場及場中投注，預期單場銷售有機會破億元。目前已提供的玩法當中，最被熱烈討論的就是「洛杉磯湖人-邁阿密熱火 系列賽正確結果」特別項目投注，目前賠率最低的前四個選項都是預測湖人抱回總冠軍，包括湖人4勝1敗賠率3.00倍、湖人4勝2敗賠率3.40倍、湖人4勝0敗賠率4.25倍、湖人4勝3敗賠率4.75倍。反觀熱火的奪冠之路預估則相對辛苦，熱火4勝3敗賠率6.25倍，是預測熱火最接近冠軍的選項。10月1日冠軍首戰兩隊交鋒，不讓分投注湖人賠率1.35倍、熱火2.45倍，湖人被預測有機會拿下首場勝利。

此外，法國網球公開賽即將進入第二輪賽事，運彩指出，男子單打仍以西班牙蠻牛納達爾賠率1.75倍被預測最有機會奪冠，在美網誤擊線審的N.喬科維奇賠率2.00倍緊追在後，甫獲得美網冠軍的蒂姆賠率3.50倍位居第三；法網女單冠軍戰情撲朔迷離，可說是人人有機會，賠率最低的是其他選手2.10倍，目前世界排名第二的哈勒普2.25倍、瑪格瑞莎5.50倍則分居二、三位。台灣好手謝淑薇30日晚上將出賽，台灣運彩提供單場投注，一起為謝淑薇加油。

至於運彩首次開出電競投注─英雄聯盟2020世界大賽，即將掀起一波投注熱潮，運彩說，陣中擁有台灣選手的PSG塔龍戰隊日前擊敗中國強隊引發關注，PSG塔龍的晉級冠軍賽隊伍賠率從原本的200倍驟降至60倍，另外一隊台灣戰隊麻吉電競則因尚未出賽，賠率同為60倍。本週進入小組賽，台灣運彩全面提供單場投注，一同關注台灣選手能否再創好成績。

另外，美國職棒在30日邁入季後賽，台灣運彩提供美國職棒冠軍投注賠率，以洛杉磯道奇賠率3.60倍最低、坦帕灣光芒4.25倍居次、紐約洋基4.50倍第三，賠率都在3倍以上，值得球迷參考入手，同時各國職棒也進到例行賽後段，台灣運彩鎖定美國職棒季後賽提供單場或場中投注，中華職棒、日本職棒將精選場次提供單場或場中投注。

歐洲五大足球聯賽與各國冰球陸續在9月開賽，冰球與足球是惟二有提供不讓分和局投注選項的比賽，運彩說，喜歡足球的朋友也可以嘗試冰球投注，今年還有提供更多冰球賽事，例如芬蘭冰球、俄羅斯冰球等，也是中秋連假期間娛樂以及投注的好選擇。

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