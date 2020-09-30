縣長楊文科（中）化身灌籃高手「安西教練」，勉勵新竹攻城獅隊「直到最後，也不要放棄希望」。（羅浚濱攝）

新竹攻城獅隊以新竹縣體育館做主場，舖上NBA等級的木質地板。（羅浚濱攝）

職籃新竹攻城獅隊以新竹縣體育館做主場，10月17日、18日進行熱身賽，球團30日勘查NBA等級的木質地板，縣長楊文科化身灌籃高手「安西教練」，勉勵「直到最後，也不要放棄希望！」，致贈客家風味的仙草茶與麻糬，希望球員吃了仙草茶有如「仙人相助」 比賽旗開得勝！

楊文科表示，「新竹攻城獅隊」是上天賜給這個城市及所有縣民最好禮物，成立首年選定縣立體育館做主場，並引進夢幻NBA等級地板，破萬張熱身賽門票一開賣迅速被掃光，顯現新竹縣是非常喜愛運動的城市。

攻城獅隊經理高景炎表示，為讓球迷有絕佳看球體驗，球團將體育館辦公室、休息室翻新，觀眾座椅進行保養與維修，架設各種LED燈與看板，球場地板使用當年NBA台北賽的地板，全新樣貌的場館，將在12月季賽前完工，希望新竹球迷們能進場力挺新竹攻城獅。

此外，新竹攻城獅隊成軍後首次到校園，和竹東高中籃球隊進行友誼賽，玩起三分球大賽、籃球大風吹遊戲，職籃球員們並致贈上球衣，展現親和力，讓學生們十分興奮，球員們也大啖客家點心，感受竹縣滿滿好客之情。

竹東高中校長林桂鳳表示，愛運動的孩子不會變壞，竹東高中學生非常愛打籃球，新竹攻城獅到該校有籃球風氣，也給青少年一個夢想追逐的目標。

(中時 )