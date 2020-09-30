美國第七艦隊證實，飛彈巡洋艦安提坦號(USS Antietam,CG-54)在9月24日在巡弋過程時，發生火災，造成13名船員受傷，所幸傷勢都不嚴重，而且並沒有影響到軍艦的運行。

軍事網(military.com)報導， 第七艦隊的發言人雷恩·莫姆森(Reann Mommsen)說，當時安提坦號在菲律賓海航行，然後工程艙間發生失火，艦員們合力搶救，也造成一些人員受傷。

莫姆森 補充說：「13名輕傷的艦員，在船上的醫療站有效治療，都能回到自己的崗位。」

起火原因仍在進行調查。

安提坦號是提康德洛加級( Ticonderoga-class)的8號艦，該艦有3次通台灣海峽的紀錄。2018年10月22日，她與柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur,DDG-54）一起通過台灣海峽；2019年7月24日至25日，再次越過台灣海峽；同年9月19日至20日，第3次通過台灣海峽。[9]

這是近幾個月來，美國海軍第4起軍艦失火的事故，最嚴重的一起就是發生在7月12日的兩棲攻擊艦「好人理察號」(USS Bonhomme Richard, LHD-6)上，當時該艦正在聖地亞哥進行大修與升級，結果因為焊接造成的火花引燃可燃的材料，造成嚴重損壞，美國海軍官員仍在評估是否要修復，或是報廢拆除。

第2起是基薩奇山號兩棲攻擊艦(USS Kearsarge,LHD-3)，也在一周後發生大火，同樣是焊接造成的火花起火，所幸很快撲滅，但是連續的火災，使美國海軍向造船廠發出了停工令，重新檢視安全管理。

7月20日，正在興建的約翰F肯尼迪號航空母艦(USS John F. Kennedy, CVN-79)也發生火災，情況不嚴重，很快撲滅。

其實，美國海岸防衛隊也在前幾天發生航行中失火，4500噸級巡防艦「魏許號」(USCGC Waesche,WMSL-751)在前往日本時發生火災，5人在滅火時受了輕傷，所幸沒有波及動力室，之後繼續航行抵達橫須賀軍港。

(中時新聞網)