美國總統川普與民主黨候選人拜登首次在辯論台上交手，但雙方言詞針鋒相對程度，讓許多媒體與評論人認為這根本稱不上是辯論而是吵架，是「美國史上最混亂的辯論」。資深媒體人黃創夏十分贊同這個評價，並表示，他也看到在電視機前睡著了。

全球矚目的美國總統大選首場辯論中，總統川普與民主黨候選人拜登開場不久就雙方互嗆，整個辯論過程川普插話連連，拜登也不甘示弱，對於川普打斷也予以反擊，讓整場辯論節奏大亂，而主持人華倫斯也頻頻在兩人吵架中介入，企圖找回辯論焦點，多位評論員認為這是美國史上最爛的一次總統大選辯論，堪稱「一場爛秀」。

對此，黃創夏今在臉書上表示，美國媒體說這是「史上最爛總統辯論」，並直言，「真的，『瞌睡喬』沒有打呼，我坐在電視機前睡著了。」

網友們也留言回應，「這場雙方都好沒品，吵死了，但是我看得很爽」、「三個老人也是挺吵的，主持人鎮不住場面非常混亂」、「主持人搞得像三個人在辯論」「厲害了美國，兩個糟老頭在選總統，丟人現眼」。

此外，根據CNN的即時民調顯示，在這場辯論中有60%的選民認為拜登贏得辯論，川普僅獲得28%。

(中時新聞網)