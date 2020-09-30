瑞銀集團(UBS)針對30餘名各國央行經理的調查顯示，在疫情之外，貿易戰、美國政局相關風險是他們最擔憂的問題。

這份調查顯示，在影響全球經濟的非疫情因素中，有81%受訪者提到日趨熾烈的貿易戰，此因素已在市場最擔憂因素3連霸。央行經理們其他較擔憂因素包括全球經濟趨緩、美國政局，大約都有72%提及。其中美國政局被認為是主要風險的比例較去年2倍有餘，顯見11月美國總統大選的不確定性影響市場信心。

不過近期學界和匯市關注的美元主導地位是否終結，答案是否定的。受訪者所屬各國央行持有美元比例約67%，已較去年71%下降，但仍是全球最強勢儲備貨幣。不過人民幣地位上升也是確定的，和美元並列為受訪主權機構中增加最多的外幣。

UBS美國固定收益部門主管麥克勞林(Thomas McLoughlin)認為，川普(Donald Trump)尋求連任面臨許多障礙，可能促使他採取更多行動來與拜登(Joe Biden)競爭，大幅提高貿易戰風險。更糟的是，若大選未能出現明確的贏家，投資者應為劇烈市場波動預作準備，並設法把投資轉向更穩定的資產領域。

(中時新聞網)