因為台海目前情勢緊張，台灣人心惶惶，台北市議員徐巧芯呼籲，為了安定民心，政府應該考慮挑整我國兵役制度，「全面徵兵、不限男女」，來讓民眾對於國防能量有更多信心；而對此，民進黨前立委林靜儀反嗆徐巧芯可以自己「簽下去」，不要在那邊放話；對於林靜怡的嗆聲，徐巧芯相當無奈，在臉書上回應表示：你到底是不懂？還是不敢面對？

徐巧芯日前曾提到的「全面徵兵、不分男女」，徐巧芯更直言如果真的改動「她也願意」；對此，林靜儀在政論節目中直言表示，徐巧芯可以不用等到兵役改制，現在就可以簽下去，幹嘛等別人徵兵你？

對於林靜怡的這個說法，徐巧芯感到相當無奈，在臉書上回應表示，「我談的是義務役，你跟我談志願役？」指出義務役的依據來自「人民有服兵役的義務」，尤其兩岸政策改變後，情勢變得越發危急，後備人數也不夠，重點在於建立「全民國防意識」，而非讓所有大家成為戰鬥主力。

但志願役不一樣。徐巧芯指出，如果她有意將軍人作為她的職業，那當然就是選擇志願役，現在女性也可以投身，表現亦不俗。

義務役與志願役從根本上就不一樣，徐巧芯表示，否則以林靜儀的邏輯，全國人民只要沒有簽下去做志願役的就是不願意保家衛國、不愛國；事實上，真的是這樣嗎？那些講「女生現在就可以當兵，為何不簽下去」的，就是把兩件不同的事混為一談，「而他們到底是不懂？還是不敢面對？」

(中時新聞網)