看準現代年輕人喜愛流行的消費商機，Global Mall屏東市搶在中秋連假前，新櫃日系快時尚眼鏡品牌JINS首度插旗屏東，開設超過20坪的開放式體驗店面空間，現場共有千款設計鏡架，各式眼鏡、墨鏡，感受來自日本的時尚配鏡新體驗，歡慶開幕更加碼贈百份超夯貓咪吐司，趁假期搶先衝一波。

秋季食慾大爆發，最想來碗熱呼呼的麵食或鍋物，Global Mall屏東市雙獨家新櫃登場，滿足屏東人的美食味蕾。喜歡台式口味的您，不能錯過曾獲台北國際牛肉麵節冠軍的「老董牛肉麵」，24小時慢火細燉，口感豐富有層次；還有來自桃園知名頂級鍋物「秋風軒」全新品牌「秋風軒mini壽喜獨享專賣」全台首店搶先進駐屏東，提供9種主餐豐富選擇，親民價格即可享高CP值食材，老饕們一定要跟上。

眼鏡已成為年輕人流行配件之一，在台灣積極展店的日本時尚眼鏡品牌JINS首度插旗屏東，要用平價、專業、時尚的日式風格，提供全新配鏡體驗擄獲屏東民眾的心；在東京擁有自己的設計師團隊和功能眼鏡實驗室的JINS，採取一條龍式服務，打造出高品質低價格的眼鏡；現場超過千款鏡架符合不同需求及品味的客戶任選，店內鏡框上的標價就是鏡框加鏡片配到好的價格，推薦價1,480元到4,980元，配鏡後30分鐘內取件，近視、遠視或散光都不額外加價。

歡慶開幕JINS三重好禮送，第一重「NEKO NEKO SHOKUPAN日本貓咪吐司免費送」，快閃台灣一個月，每天限量的貓咪造型吐司，陪JINS一起萌翻屏東；10月2日下午2點起，與JINS可愛裝置物拍照打卡，即可獲得超萌貓咪吐司一片，限量100份，贈完為止；第二重「配鏡現折300」9月30日至10月21日與JINS裝置物拍照打卡上傳，購買眼鏡即可現折300元，第三重「配第八代日製全視線濾藍光兩用鏡片」現折700元」，對抗屏東熱情的豔陽，就用JINS第八代日製全視線濾藍光兩用鏡片愛護眼睛，10月3日至10月11日升等鏡片現折700元；第四重「消費滿額贈JINS刺繡環保提袋」，10月21日前單筆消費滿2000元就可獲得，側邊還可放置兩種大小的吸管，環保又實用，數量有限送完為止。

Global Mall屏東市兩大獨家新櫃「老董牛肉麵」、「秋風軒mini壽喜獨享專賣」陸續登場，牛肉麵是許多台灣人的最愛美食之一，曾獲台北國際牛肉麵節冠軍的「老董牛肉麵」帶來多項招牌牛肉麵食，必吃的「冠軍清燉牛肉麵」，採用稀有牛胸口肉與牛嘴邊肉，用燉、煮、熬、調、煨五大手法，超過30小時烹煮，推薦價145元；喜愛重口味的，則不能錯過「椒香麻辣牛肉麵」，以紅燒湯頭為基底並加入特選花椒及朝天椒，麻而不辣齒頰留香，推薦價180元。

主打頂級海鮮平價享受的「秋風軒」涮涮鍋首度插旗南台灣，推出全新品牌「秋風軒mini壽喜獨享專賣」，有四種特選湯頭，包括武士壽喜、日本進口丸石柴魚、和風味噌或是經典麻辣口味，不論涮肉類、海鮮類都能突顯食材的鮮甜原味；主餐則有胸腹培根牛、梅花香草豬、招牌海陸餐、養身時蔬鍋等九種豐富選擇，推薦價288元起，還有六種附餐白飯、冬粉、雞蛋、王子麵等，或是加價15元選擇由精選台灣豬頭部肉滷製而成的黑金滷肉飯或讚岐烏龍麵。慶開幕，10月15日前來店消費並留下Google評論，即贈培根牛肉或培根豬肉乙份。

全家團聚的中秋節即將到來，南臺灣吃月餅就是要冰的才夠味，經典老牌「元祖食品」快閃Global Mall屏東市，手工煎製的日式煎餅餅皮，包裹多種口味的水果冰淇淋餡，經典雪餅禮盒有草莓、巧克力、芒果共12入，推薦價1,088元再加送限量保冰袋；以現拌創意冰在台灣擁有廣大粉絲的「COLD STONE酷聖石冰淇淋」，今天中秋萌力大爆發，跨界聯名三麗鷗蛋黃哥，限量推出「蛋黃哥懶得過中秋禮盒」，採用日本人氣三明治冰淇淋蛋糕概念，萌爆推薦價1,380元；店內更有多款中秋伴手好禮可任意選購，推薦福容大飯店的「福盈月容中秋」一盒8入，內含蓮蓉蛋黃、夏威夷果、XO干貝及寶島芒果，4種創意及經典口味交織而成的絕妙禮盒，推薦價1,080元，加上經典大方的禮盒包裝，送禮自用兩相宜。

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