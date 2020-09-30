中天生技10/5起 預收款券人工撮合 17:262020/09/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（30）日表示，中天生物科技股票（4128）自10月5日起預收款券並每5分鐘撮合一次。 中天股票因最近10個營業日內有6個營業日，經櫃買中心公布注意交易資訊，自10月5日起10個營業日（到10月19日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #中天 #營業日 #預收款券 #櫃買中心 #分鐘撮合一次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李小加提前一年退休 04:102020/09/30 全球財經 新光三越周慶明開跑 首波6店滿3000送300 04:102020/09/30 時尚消費 中秋節遇上國際咖啡日 咖啡單杯10元起 04:102020/09/30 時尚消費 法人布局Q4類股出列 台股量縮返12,500 15:192020/09/30 財經 櫃買推創櫃板社創企業媒合會10/7登場 12:572020/09/30 財經 宅經濟夯 特力營收月月增 04:102020/09/30 證券．權證 塵封36年 新竹州圖重新開館 13:532020/09/30 生活 《金融》Yahoo股市App五大爆紅ETF 國泰永續高股息奪冠 11:082020/09/30 財經 全台最大MUJI無印良品金典概念店今開幕 12:562020/09/30 財經 雪霸秋冬季觀星活動 10／15開放線上報名 16:192020/09/30 寶島 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 川普表現爛透 美期指開殺！專家洩台股節後驚人密碼 - 要聞 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 美大選辯論首戰 分析師神回：川普、拜登像KTV搶麥 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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