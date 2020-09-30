台灣世界展望會期待社會大眾能繼續支持世界展望會在脆弱地區的第一線服務工作。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

剛果世界展望會糧食計畫執行團隊9月16日完成糧食發放工作後，在東剛果遭到武裝團體攻擊，團隊15人中，一名工作人員不幸遭受殺害死亡，一名工作人員手部受到槍擊重傷正接受治療當中，另外兩名被劫持約18小時後，透過聯合國世界糧食計劃署與聯合國人道支援航空和當地社區組織的合作下營救獲釋。台灣世界展望會對於員工的傷亡感到痛心，也譴責針對人道救援工作攻擊的暴力行為，同時呼籲大眾持續關心與支持世界展望會在脆弱國家第一線的救援工作。

台灣世界展望會期待社會大眾能繼續支持世界展望會在脆弱地區的第一線服務工作。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

其中，身亡的工作人員馬提烏是5個孩子的父親，負責剛果世界展望會糧食計畫評估工作，展望會表示，目前尚未清楚武裝團體劫持殺害的動機為何，由於近日剛果當地救援工作的危險性愈來愈高，世界糧食計畫署正進行全面性的安全與影響評估，以利於了解各方面的實質影響。

台灣世界展望會期待社會大眾能繼續支持世界展望會在脆弱地區的第一線服務工作。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

展望會指出，剛果民主共和國長年來面臨政局動盪的嚴峻挑戰，大部分人民處於糧食短缺和營養不良的狀態，在北基伍省，預估超過178萬人因武裝衝突導致人口經常性移動而無法長期從事生計、農業活動而飢餓。

台灣世界展望會也支持剛果北基伍省糧食發放方案，此計畫以3個月為基期分批發放糧食給5萬名受益人，預估將有20萬人受益。發生此憾事，台灣世界展望會將持續關注當地狀況，並譴責針對平民與人道救援工作的暴力攻擊，也期待社會大眾能繼續支持世界展望會在脆弱地區的第一線服務工作。

(中時 )