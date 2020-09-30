科博館「中秋花藝」特展開展，科博館生物學組科長嚴新富解說，展出花藝中所使用到的台灣特色植物。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

秋天花卉植物繽紛，科博館今年「中秋花藝」特展將野生山紅柿、苦楝子等台灣特色植物融入花藝展現秋色。科博館生物學組科長嚴新富今天表示，台灣野生山紅柿含有柿漆，可用來增加漁網韌度；苦楝樹種子提煉的苦楝油，是防治害蟲的天然殺蟲劑，歡迎民眾從花藝展認識台灣特色植物。

國立自然科學博物館今年「中秋花藝」特展，與台中市映月古流花藝研究協會合辦，以「仲秋尋芳」為題，展示以秋季常見的菊花、大王芒草及「果實類」台灣野生山紅柿、菝契（山歸來）野生苦楝子，野生烏臼、栓皮櫟、木玫瑰，呈現秋天的色彩魅力，於植物園熱帶雨林溫室B1展出，分三梯次展至10月11日，30日舉辦開展儀式。

科博館副館長黃文山表示，秋天是豐收的季節，草木多結果實、花卉繽紛，他每年都會到屏東縣牡丹鄉的野薑花園賞花，歡迎民眾在中秋佳節來科博館賞花， 舒緩身心。

嚴新富解說展出花藝中所使用到秋天特色植物指出，台灣野生山紅柿含有柿漆，可拿來浸泡漁網，增加網子的韌度；台灣原生樹種的苦楝樹種子可提煉成苦楝油，是防治害蟲的天然殺蟲劑；野生烏臼果實表面有蠟，可拿來做蠟燭或機械使用的潤滑油，這些原生植物現已多為觀賞植物。

台中市映月古流花藝研究協會理事長何月櫻則指出，特展將花卉與自然植物的繽紛色彩融入4大花型，包括生花、瓶花、盛花及現代華。「生花」的風格古雅，意境幽遠；「瓶花」則營造高山與懸崖意境；「盛花」在創造平地河流及高山原野之美；「現代華」是超越自然，創造無限想像力。

(中時 )