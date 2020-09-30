老兵林德富（左二）專程返金擔任活動志工，在機場協助迎接老兵報到。（金門縣府觀光處提供）

「2020金門老兵召集令」活動今（30）日起跑，尚義機場人來人往。（金門縣府觀光處提供）

44年前在金門當兵的吳伯伯，退伍後首度由女兒陪同返金。（金門縣府觀光處提供）

觀光小天使水獺「阿特」也化身阿兵哥，與老兵一起站崗回味君在前哨，軍旅生涯的點點滴滴。 （金門縣府觀光處提供）

觀光處在機場提供草綠服租用服務，讓重返英雄島的老兵再熱血一下。（金門縣府觀光處提供）

「2020金門老兵召集令」活動今（30）日起跑，10萬大軍年代熟悉的草綠服，將隨著老兵澎湃的心情，重現在枕戈待旦的英雄島。縣府觀光處在尚義機場安排復刻版情境，要讓陸續報到的老兵感受「我在金門當兵」的尊榮和驕傲。

這項將一路持續至12月15日，金門年度大型觀光活動，在尚義機場設立老兵接待櫃檯，提供限量紀念禮申領及活動諮詢等服務外，還有草綠服租用及好拍、好玩的戰地風情體驗館，連觀光小天使水獺「阿特」也化身阿兵哥，與老兵一起站崗回味君在前哨，軍旅生涯的點點滴滴。

觀光處長丁健剛說明，去年迎來逾8000名老戰士，今年隨著離島國旅大爆發，預期會出現破表紀錄，日前寄發2000份的召集令給前2年返金且留下通訊地址的老兵，迴響十分熱烈，很多人已在專屬群組貼文，準備揪團再回來金門熱血一下。

今年全島已有136店家響應活動，加入老兵消費優惠的行列，而且數量還在持續增加中。其中，不乏老兵耳熟能詳的老字號，原汁原味親切迎客，喚起老兵在金門服役期間，「軍民一家」的酸甜苦辣回憶。

縣府觀光處也精心設計3款紀念品，包括印製金門防區14個專屬三角符號，證套烙印五大信念的短帶識別證套、專屬紀念酒和有35個金門各師隊徽的寬版手機長吊帶，牢牢抓住老兵的目光，預期會十分搶手。

(中時 )