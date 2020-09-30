九月台股再次嘗試站上13000點，但是一鼓作氣、再而衰，反倒是受到美股牽動，九月下旬下探12200點支撐，在本身氣力衰竭而環境不利下，台股月線再出現黑K。永豐投顧分析，美國總統大選即將到來，過去金融市場關注美國總統選舉並不奇怪，但是9月美股從高點拉回幅度稍大，同時比諸過去幾次總統大選，今年股市顯得有些波動異常。過去美國股市在總統大選前常常觀望，不過跌幅總在7%-10%之間，但是這次S&P 500從高點算下來，已經回檔近10%，NASDAQ則距離高點12%，拉回幅度超過以往，注意市場對於選情的反應程度。

永豐投顧指出，由於美股科技股牽動台股，8月底蘋果與特斯拉同日執行股票分割，蘋果一拆四，特斯拉一拆五，但蘋果執行長庫克在分割前出脫了半數股票獎勵，約1.3億美元，特斯拉的大股東則是從年初迄8月底，釋出3%以上的特斯拉股票，結果分割後股價萎靡，科技股頓失銳氣，而這一局面不待籌碼整理不能扭轉，密切注意NASDAQ能否迅速站穩季線。

經過這一輪盤整，台股底部防線已經很明顯，12200點成為頸線所在，多方需要堅守，而科技業雖然有起伏，但是趨勢總是比較明確，9月底美國又傳出將把中芯國際列入科技禁令的清單，凸顯科技的重要性，台股科技成分濃厚，後續觀察台積電(2330)和IC設計表現。

至於讓傳產股復甦的功臣是航運股，不過在8月第二季財報利多見光後，航運股出現一波急漲，9月反而拉回。其實究其基本面，航運股的獲利表現還是比其他傳產股有看頭，所以傳產股其實需要仔細檢視，避免魚目混珠。例如鋼鐵股漲了0.4%，龍頭中鋼(2002)有3.5%左右的漲幅，但是整個月投信與自營商買超張數不到5000張，這樣的情況說明法人對於中鋼的股價並無特別期待，必須小心留意。

(時報資訊)