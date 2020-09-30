中職二軍總冠軍賽今日進行第2戰，兄弟有1勝優勢，今日派出2016年的第一指名陳琥先發，沒想到一人次都沒解決就挨2轟退場，兩邊都以投手車輪戰應對，各派8名投手，龍隊在1、5兩局各攻4分奠定勝基，雖然總教練葉君璋因昨日情緒失控遭禁賽2場，不過龍隊仍以8比1擊敗兄弟，兩隊各拿1勝戰成平手。

陳琥一直是兄弟相當倚重的投手，2016年以第一指名選進，不過僅在一軍有1場出賽紀錄，今年二軍出賽6場，拿下1勝2敗，本月才相隔一年多拿下二軍先發勝，但今日卻在二軍總冠軍賽一局爆。

陳琥首局面對5人次，一、三壘有人情況下，朱祥麟先敲出3分炮，下一棒劉基鴻也開轟，連2打席挨全壘打失4分，再對下一棒保送，兄弟此時決定更換投手，陳琥總計0局被敲3安、失4分，另有2保送，二軍季後賽自責分率、每局被上壘率都是無限大。

味全龍狀元大物劉基鴻首局開轟。（味全龍提供）

陳琥退場後，兄弟牛棚投手邱品睿、王則均都沒失分，不過味全龍在5下又有攻勢，洪宸宇1.1局失1分、張凱倫0.1局失3分，此局龍隊再添4分，拉開領先差距。

而味全龍則是派出羅嘉仁先發，不過僅丟2局、無失分就退場，用27球，投手車輪戰效果不錯，直到8局上半今年選秀剛加入的廖任磊被連敲3安失1分，最後滿壘情況下廖任磊與廖文揚聯手封鎖兄弟打線，以8比1扳平戰局。

此戰葉君璋由於昨日向主審砸碼表，被聯盟處以禁賽2場、罰2萬，今天不在場中坐鎮，不過龍隊仍繳出好表現，二軍總冠軍賽5戰3勝制中1比1平手，兩隊明日休兵，10月2日續戰。

(中時 )