瑞銀財富管理投資總監辦公室(UBS CIO)30日發布報告指出，當前是布局黃金的好時機，看好黃金的三個理由分別為： 美國聯準會政策仍然配合、大選結果變數仍高以及全球經濟體普遍負債上升。

金價在上周下挫4％之後繼續在近兩月低位、1860美元左右徘徊。與此同時，上周美元走強，且美國實際收益率達到兩個月高點，拖累資金流入黃金。不過，UBS CIO認為，這只是暫時回檔，而不是下行趨勢的開始。相反，基於以下三個原因，UBS CIO認為最近的回檔是佈局黃金的好時機：

第一，美國聯準會政策仍然配合。最近美國最高法院的任命爭議降低了一個大規模財政刺激計畫在大選前獲得通過的可能性，令瑞銀認為美聯準會繼續保持寬鬆政策。此外，鑒於聯準會之前對利率長期保持在低位的立場，瑞銀認為其還會增加購買國債，而且重點是期限較長的債券品種，以抑制名義利率技術性上升。

其次，瑞銀認為，五星期後的美國大選結果目前仍存在相當大的不確定性。瑞銀美國公共政策辦公室預期，民主黨候選人拜登勝選、該黨同時贏得國會兩院（即藍色浪潮）的概率達到50％，而維持現狀的概率則為35％。但是，仍可能出現有爭議性的大選結果，從而推高市場波動性並出現進入黃金、瑞士法郎、日元的避險資金流。與此同時，美元長期走勢仍然因為利率優勢較弱和高負債而承壓，因此相反有利以美元來定價的黃金。

第三，全球經濟體普遍負債上升。瑞銀指出，雖然近期通澎預期（以美國十年期盈虧平衡通澎率計量）已經從八月的頂峰1.8％降至目前1.6％的水準，但瑞銀認為各國央行在開始調高利率之前，仍將願意承受一段較高通脹水準的時期 （美此前已經明確轉向了平均通澎目標）。疫情後更高負債的全球經濟體會更偏好於低利率，並容忍高通澎水準，基於財政刺激的不確定性。因此黃金作為一種「實物」資產，將提供對沖通澎風險的保護。

(旺報 )