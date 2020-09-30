◎口罩國家隊又出包 委外生產流出百萬片

彰化地檢署今破獲，台中市口罩製造商釩泰公司，委託未經許可的雲林丞威公司製造口罩，並於市場上流通販售，共計已製造販售上百萬片，彰化地檢署29日指揮專案小組，搜索２公司並查扣相關機台口罩，訊後將55歲釩泰李姓負責人，及48歲丞威謝姓負責人，依涉有違反藥事法罪嫌，分別諭知新台幣50萬、1百萬元交保。

◎法國技師來台居檢 期滿後自費篩檢確診

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增1例境外移入COVID-19病例，為50多歲法國籍男性製造業技師(案514)，來台目的為工作。

◎女性徵兵與恢復徵兵？ 國防部說話了

國防部表示，考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，允宜審慎評估。據了解，軍方目前沒有恢復徵兵制的規畫。

◎大坑瘋烤肉夜爬賞月 專家：裝備齊全

中秋連假何處去？有熱愛登山的山友規劃中秋節「夜爬攻略」，「全副武裝」帶著家人、朋友，「登高賞月」健身又應景，今年台中市政府開放「北屯區中正露營區」供民眾烤肉，吸引許多民眾到台中旅遊前往烤肉，吃完烤肉、爬大坑登山步道展開甩油計畫

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(中時新聞網)