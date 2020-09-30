◎口罩國家隊又出包 委外生產流出百萬片
彰化地檢署今破獲，台中市口罩製造商釩泰公司，委託未經許可的雲林丞威公司製造口罩，並於市場上流通販售，共計已製造販售上百萬片，彰化地檢署29日指揮專案小組，搜索２公司並查扣相關機台口罩，訊後將55歲釩泰李姓負責人，及48歲丞威謝姓負責人，依涉有違反藥事法罪嫌，分別諭知新台幣50萬、1百萬元交保。
◎法國技師來台居檢 期滿後自費篩檢確診
中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增1例境外移入COVID-19病例，為50多歲法國籍男性製造業技師(案514)，來台目的為工作。
◎女性徵兵與恢復徵兵？ 國防部說話了
國防部表示，考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，允宜審慎評估。據了解，軍方目前沒有恢復徵兵制的規畫。
◎大坑瘋烤肉夜爬賞月 專家：裝備齊全
中秋連假何處去？有熱愛登山的山友規劃中秋節「夜爬攻略」，「全副武裝」帶著家人、朋友，「登高賞月」健身又應景，今年台中市政府開放「北屯區中正露營區」供民眾烤肉，吸引許多民眾到台中旅遊前往烤肉，吃完烤肉、爬大坑登山步道展開甩油計畫
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。