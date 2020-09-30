南投世界茶業博覽會，將於9日在中興新村登場。（廖志晃攝）

南投世界茶業博覽會，將於9日在中興新村登場。（廖志晃攝）

茶業界的年度盛事─南投世界茶業博覽會，將於9日在中興新村登場，今年除了最受歡迎的馬拉桑野餐趣、千人茶會及擂茶，新增咖啡巧克力節、原住民烤大豬王票選，還有首屆日月潭紅茶調飲競賽，為茶博增添色香味。

南投縣長林明溱、立委馬文君，茶葉改良場魚池分場長黃正宗，鹿谷鄉農會理事長陳文益、總幹事林義能及常務監事曾文東，縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會總幹事黃志輝、水里鄉農會總幹事張啟荃及魚池鄉農會總幹事王威文、草屯鎮農會總幹事蕭忠郁等人，聯袂啟動茶博。

林明溱表示，南投世界茶業博覽會建立茶農與消費者的互動平台及商機，所有茶農都經縣政府篩選，具有生產追溯、有機驗證及產銷履歷等資格，民眾到茶博會品茗，還能品嘗咖啡、巧克力，採購水果、農特產品及茶器具等，希望今年參觀人數能夠突破70萬人次，營業額達到1.5億元。

茶博會邁入第11年，因此今年以「拾憶茶香」為主題，包括凍頂茶香館、黃金品茗館等室內主題展館，都裝設冷氣空調，讓民眾參觀體驗更舒適。

馬拉桑茶博野餐趣率先在9日下午4點半登場，請憑報名序號報到；千人茶會在國慶日下午4點半舉行，千人擂茶則在11日下午4點啟動；千人揉茶及奉茶17日下午4點登場。

第1屆日月潭紅茶調飲競賽，15日上午9點半開賽；第1屆原鄉原住民烤豬王票選比賽，18日上午11點開始，現場報名試吃同時進行票選；傳承文人風雅的「曲水流觴」，平日下午一場，假日上下午各一場；巧克力咖啡節有冠軍職人講座、親子DIY及巧克力野餐。

(中時 )