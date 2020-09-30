A Whole New World - Aladdin (影片源自Youtube)

網路商機崛起，網紅、Youtuber競爭相當激烈，觀眾胃口也逐漸被養大，如果沒有創新的內容，很難引起觀眾興趣，不久前台灣Youtube頻道「Pan Piano」，女鋼琴家「小P」常打扮成動漫人物演奏，掀起話題；而南韓知名網紅「Leezy（임이지）」，再度挑戰大尺度，胸前僅剩兩片貝殼彈奏鋼琴。

Leezy最近釋出的影片中，胸前僅用兩片貝殼遮住重點部位，與之前的鋼琴演奏不同，Leezy是用拇指琴彈出大家耳熟能詳的阿拉丁主題曲《A Whole New World》，即使穿著相當火辣，但Leezy時不時露出氣質的微笑，讓粉絲大讚「好聽又好看」。

Leezy的影片在論壇PTT上掀起熱議，一名網友看完影片，直呼「繼上次8月的外國鋼琴家穿薄紗，過了一陣子再去看，居然進化到戴貝殼，鋼琴打不過pan（Pan Piano）和Ru（Ru味春捲），改彈拇指琴，這場激烈的鬥爭將會演化到什麼地步，讓我們繼續看下去」。

只穿貝殼演出的影片，引起網友正反兩極評價，有些人稱讚「衣料越少戰力越高」、「我覺得這個比較好，音樂好聽、敢露臉、衣服又讚」；但也有人認為穿這樣太露，沒有想像空間，「她不懂男人想要的是什麼」、「若隱若現才好看」。

(中時新聞網)