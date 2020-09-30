英國一位23歲女子寇特妮在Youtube影片上自曝，10歲時因好奇心在網上搜尋「性愛片」的關鍵字，意外接觸到人生第一部A片，從中發現樂趣，此後便透過觀看A片手淫來紓壓，著魔近10年後花了3年的時間才順利戒掉自慰的習慣，她自述，這甚至讓她無法與男友正常性行為，因為慾望無法被滿足。

據《太陽報》報導，寇特妮表示，她從小就好奇心旺盛，還在讀國小時，因為父母工作忙碌，她都透過看Youtube影片作為休閒娛樂，某次，她因同學大量討論性話題而產生好奇心，便在Google搜尋「性愛片」三個字，期待能看見性教育的影片，沒想到她只看見「一男一女在口交」，從此對A片上癮。

寇特妮透露，此後都趁著父母外出時上網看片，特別喜歡帶有浪漫劇情的A片，而影片的後勁太強大，畫面總盤旋在她的腦袋中無法輕易抹去。她發現自己的腦袋隨時會浮出色情畫面，最誇張時曾經在中學時期每周花2、3小時看片。

在寇特妮15歲時，她面臨強大的人際及求學壓力，她發現看A片自慰能讓她感受到前所未有的舒服感，更能藉此逃避現實生活中的壓力來源，也因此養成一周手淫2至3次的頻率。

申請大學時期，她因壓力而更加沉溺於看片自慰，才意識到這習慣嚴重影響生活，因無法對心理醫生坦承A片上癮，而誘發焦慮症，甚至起念輕生。寇特妮也於18歲時認識了初戀男友，兩人初嘗性滋味時，她卻只感覺到尷尬與不舒服，甚至說「男友無法滿足我的性欲」。

2016年她意識到這樣下去不是辦法，便下定決心戒掉A片，並透過瑜珈、寫日記、上教堂等方法轉移注意力，同時也了解到許多從事性工作的女性遭剝削，她發現看A片的行為也讓她成為加害者，經過3年的努力後，她已成功戒掉這個習慣，而現實生活中她仍無法正常與男性交往。

(中時新聞網)