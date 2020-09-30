由宇峻奧汀發行的經典單機遊戲《三國群英傳》系列新作《三國群英傳8》現正開發中。距離前作超過10年的經典IP續作開發案，想必不論是理性思考型，亦或是滿腔熱血型等等不同性格的開發團隊，面對這樣一個專案，心底都會忍不住湧現眾多風起雲湧的想法，各位玩家們，今天就一起來了解一下吧！

【性格、特長各異但是同樣熱愛遊戲的一群人】

前作時隔10年後，《三國群英傳8》（以下簡稱三群8）團隊在開案後逐步聚集成形，成員各有特長。其中包含了破關上千款遊戲的國寶級開發大師、從小接受魔鬼遊戲歷程研究的百戰勇者、致力桌遊研究的卡牌達人、能用Excel寫遊戲的數值鬼才、有求必應的萬能程式強者、詩詞文學無一不精的文字高手、視金錢如糞土的LEGO大戶……等等各路英傑。非常幸運的是，團隊裡集合了一群對單機遊戲有愛，並對三國題材有相當瞭解，並且各有千秋的成員。

性格、特長各異但是同樣熱愛遊戲的一群人。（圖／宇峻奧汀提供）

【厚積薄發，承先啟後的創新續作】

雖然是正式的續作案，前作也累積了7代之多，三群8 的方向並不能單純依循前作，承先啟後，是本作最大的挑戰。一方面是由於兩代間時間已久，市場的轉變，手游的興盛，玩家已經產生質變；另一方面是當代競品的品質，與10年前天差地遠，若按前作標準開發，已無法滿足現在的玩家。因此，除了要將三群8品質提升到新的水準外，必須拋下舊作包袱，為整體三群系列開創新的方向。這方向必須保有群英系列的傳統特色，同時帶給玩家新的體驗與感受。三群系列本質上是策略向遊戲，但是與其他競品不同的是，除了戰略經營外，還包含了自由探索、橫卷戰場、千人戰鬥、技能組合、華麗大招這些特色。

厚積薄發，承先啟後的創新續作。（圖／宇峻奧汀提供）

厚積薄發，承先啟後的創新續作。（圖／宇峻奧汀提供）

厚積薄發，承先啟後的創新續作。（圖／宇峻奧汀提供）

【在頭腦風暴，觀點碰撞中不斷改進的三群8】

專案進行的過程中，團隊成員不斷討論，能賦予三群8 什麼樣的新方向。精簡7代部分複雜的內容，保留核心特色，這點是最先明確定出的目標。但是，開案之初的目標與想法，到製作中期逐漸產生很大的改變。

在簡化戰鬥操作的的過程當中，增加戰鬥動作性這個方向，逐漸浮現出來。這個方向在團隊成員間引起不小的碰撞。雖然都認同增加這個特色，但是要做到什麼程度，彼此想法卻不盡相同。團隊花費了不少時間，在發想、修改、測試的迴圈中逐步取捨，平衡出了目前的版本。

在頭腦風暴，觀點碰撞中不斷改進的三群8。（圖／宇峻奧汀提供）

在頭腦風暴，觀點碰撞中不斷改進的三群8。（圖／宇峻奧汀提供）

在戰略經營方面，雖然在維持一定策略體驗的情況下，儘量精簡優化。對部分群英玩家來說，可能仍然會感覺操作維度過高。團隊討論提出了輔助經營的系統，讓玩家可自行決定全盤掌握勢力經營；或是大幅授權管理國政，專注於戰鬥體驗。

在頭腦風暴，觀點碰撞中不斷改進的三群8。（圖／宇峻奧汀提供）

在頭腦風暴，觀點碰撞中不斷改進的三群8。（圖／宇峻奧汀提供）

【不斷摸索、克服困難，希望能為玩家帶去最還原的三國亂世】

另一個值得分享的，是開發過程中遭遇的困難點。最初在開發資源與技術的評估下，三群8 決定採用 Unity 引擎。團隊必須在這個基礎上，實現系列作大規模魄力戰鬥的體驗，保有系列特色。而競品多為專用客制化引擎，這點確實對團隊有不小的壓力。程式夥伴最終研究實作出新的演算技術，在Unity這樣一個通用型引擎下，達成了超過千人級宏大戰鬥，搭配武將技能的華麗演出，營造出三群特有的戰鬥體驗。

不斷摸索、克服困難，希望能為玩家帶去最還原的三國亂世。（圖／宇峻奧汀提供）

不斷摸索、克服困難，希望能為玩家帶去最還原的三國亂世。（圖／宇峻奧汀提供）

逐步摸索前進的道路上，很幸運的，團隊集結了各有所長的夥伴，共同努力凝聚出了本代作品，希望帶給玩家不同於其他三國遊戲的體驗，讓玩家盡情暢玩由本土自研的單機經典大作《三國群英傳8》。另外，玩家們也別忘了馬上參加《三國群英傳8》的預約活動，除了可以獲得遊戲的第一手消息外，更有機會抽中官方特製的《三國群英傳8》經典畫冊！

(科技)